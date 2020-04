Sanremo: la mail di una Mamma alle 'Tate' dell'asilo nido 'Raggio di Sole' di via della Repubblica

Una nostra lettrice, mamma di una bimba che frequenta il nido ‘Raggio di Sole a San Martino’, ci ha scritto una lettera per le ‘tate’ dell’asilo:

“Care tate questo è l’ultimo anno che la mia bambina trascorrerà con voi. L’aveta accolta nei primi mesi di vita e ricordo ancora quel giorno di fine agosto 2017 quando mi arrivò la telefonata di tata Sonia che la mia piccola era stata ammessa a frequentare il nido comunale ‘Raggio di sole’. Io quasi non ci credevo anche perchè l‘avevo iscritta un mese prima e quella graduatoria che per me era così lontana, un po’ perché ero disoccupata e un po’ perché non ci pensavo potesse accadere cosi presto. Cosi arrivò quel primo giorno al nido: era un altro mondo non avendo mai vissuto questa esperienza, anche perchè il mio primogenito non ha avuto la fortuna di frequentarlo. Ebbene si, la fortuna ci aveva scelto, dopo il parto di ‘Mia’ ero rimasta un po’ scossa, voglio dirvi che grazie a voi ho superato quel brutto momento post parto perché non mi va di chiamarla (depressione) ma solo un ‘brutto momento’. Ho imparato a fidarmi di voi a conoscervi e a capirci, anche perchè se non facevo così non avrei mai vissuto al meglio questa esperienza. Vi ho affidato un pezzo del mio cuore quella cosa più cara che una madre può avere sua figlia. Mi avete aiutato a crescerla dai primi mesi di vita, fino al compimento di quasi 3 anni. Qui ci vorrebbe un libro, non una lettera per dirvi quanto vi sono grata! Poi l’anno scorso ho avuto una grande perdita, la mia Mamma ed anche in quel momento mi siete state vicino come delle persone di famiglia se non di più. Anche qui mi avete sostenuta, aiutata e capita. Mi siete state di grande aiuto forse anche perché, per me siete diventate quella famiglia che non ho avuto vicino per la lontananza. Adesso vi dico con tutto il cuore che mia figlia è anche un po’ vostra figlia: in lei rivedo le vostre impronte. Ve le elenco: Tata Sonia con la sua genialità fuori dagli schemi; Tata Monica con la sua amorevole dolcezza; Tata Cinzia con la sua ironia stellare; Tata Carmen con il suo calore spagnolo; Tata Claudia con la sua determinazione; Tata Francy con il suo senso dell’amicizia. E poi ci sono tutte le altre: avete tutta la mia stima per quello che fate. Posso dire che Mia ha un po' di tutte voi, non vi dimenticheremo mai perchè siete state una pagina molto importante e decisiva della nostra vita, ma soprattutto per quella di Mia. Mi è sempre piaciuto scrive lettere e, in questo brutto periodo che stiamo vivendo tutti, mi fa tornare indietro nel tempo. Care tate spero di riabbracciarvi presto perché ci mancate tantissimo, buona vita a tutte voi”.