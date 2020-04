Sanremo: cittadini maleducati e problematica gabbiani, il nostro lettore Massimo ci scrive in merito al problema rifiuti

Il nostro lettore Massimo A. ci scrive per segnalare, oltre alla maleducazione di molti cittadini nel conferire i rifiuti, la presenza di gabbiani nelle zone di raccolta.

Scrivo per segnalare la situazione a dir poco oscena che si sta creando attorno alla spazzatura a Sanremo. Oltre all'inciviltà delle persone che sembrano avere dimenticato le regole della differenziata pensando forse che la pandemia giustifichi ogni cosa, quello che nessuno sembra vedere sono i gabbiani che in numero ormai incontrollato dominano i punti di raccolta aprendo sacchi, portando spazzatura ovunque, portando sporcizia ovunque. Non temono nulla, né i gatti, né i cani e nemmeno le persone. Quando si inizierà a fare qualcosa?