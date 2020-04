Al Carrefour di Taggia la spesa 'SOSpesa', dalla Protezione Civile un aiuto concreto grazie al Carrefour

Il Carrefour nel parco commerciale di Taggia si è attivato con la 'Spesa SOSpesa'. L'iniziativa si svolge insieme alla Protezione Civile comunale, grazie ad alcuni giovani volontari che hanno dato disponibilità a svolgere il servizio nel primissimo pomeriggio.

Il servizio passa dalla collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali del Comune. Infatti, attraverso le segnalazioni che arrivano in municipio, i volontari poi procedono a consegnare questi generi di prima necessità alle famiglie tabiesi che hanno bisogno.



“La popolazione ha risposto davvero bene e sono molte le persone che stanno donando. - ci racconta la responsabile della protezione civile, Alessandra Cerri – A loro va il nostro ringraziamento perchè è grazie al contributo di chi ha donato se oggi possiamo aiutare tantissime persone in difficoltà".



"Abbiamo raccolto anche molto cibo per bambini e succhi di frutta, le derrate più carenti in questo momento. - aggiunge - Questa non è l'unica iniziativa in corso, perchè nei giorni scorsi anche il Conad ci ha fornito dei pensierini per i più piccoli da regalare in questi giorni insieme alla spesa".



"Noi siamo vicini alla gente rispondendo al telefono h24, sette giorni su sette. Oltre a questo la nostra sede rimane aperta tutto il giorno grazie ai tanti volontari che si stanno impegnando da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus. Ogni giorno ci siamo per rispondere alle esigenze della popolazione” - conclude Alessandra Cerri.