Sanremo: sopralluogo del Sindaco al Mercato Annonario per la sicurezza "Nessun assembramente"

"Questa mattina ho fatto un sopralluogo al Mercato Annonario per verificare di persona le condizioni di sicurezza. Due agenti di Polizia locale a presidiare l'unico varco aperto, zero assembramenti, affluenza ben distribuita e tutti i clienti dotati di dispositivi di protezione individuale. Un buon riscontro".

Interviene in questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, dopo il sopralluogo di oggi. "Inoltre - prosegue - molti clienti abituali hanno preso l'abitudine della spesa a domicilio, grazie anche all'importante servizio che molti operatori stanno garantendo. Al fine di evitare assembramenti alla vigilia di Pasqua abbiamo inoltre previsto di allungare apertura Mercato il sabato fino alle 19". Proseguono a tappeto i controlli della Polizia locale e dell Forze dell'Ordine e continuano ad essere elevate sanzioni (a proposito: chi l'ha presa eviti di scrivermi per chiederne l'annullamento, è inutile oltreché fuoriluogo). Come avrete anche già letto sui media abbiamo approntato anche un maxi piano sicurezza per questa settimana pasquale.

Il presidio ai varchi autostradali estesi anche in fascia oraria notturna (l'altro ieri fermata una persona che violava il divieto di spostamento da un Comune all'altro: sanzione da 4.000 euro), controlli seconde case (grazie anche alla cooperazione con amministratori di condominio), posti di blocco in ingresso levante e ponente città, presidio di polizia in stazione. Per la giornata di Pasquetta abbiamo anche previsto un pattugliamento delle zone collinari, non si sa mai che qualcuno pensi bene di violare i divieti previsti.

"Stiamo facendo il massimo - prosegue il Sindaco - per garantire il controllo del rispetto delle norme. Personalmente ho anche proposto al Presidente della Regione la chiusura di tutte le attività di distribuzione alimentare a Pasqua e a Pasquetta: oltre a dare un meritato riposo a chi non si è mai fermato durante l'emergenza, questo permetterebbe un vero 'lock down' totale nei due giorni più delicati, azzerando i motivi di spostamenti. E facilitando il compito delle Forze dell'Ordine. Vedremo".

Biancheri tratta anche il capitolo mascherine: "Mi state scrivendo in molti per chiedermi di emettere un'ordinanza per vietare di uscire di casa senza esserne muniti. Se non l'ho ancora fatto - risponde Biancheri - è perché ritengo sia sbagliato proibire a qualcuno di uscire di casa per fare la spesa senza mascherina se prima non gli si dà la possibilità di averne una. E al momento sarebbe così, perché le mascherine sono ancora difficili da trovare. Su questo ho sentito ancora stamattina il Presidente Toti, che mi ha assicurato che entro il fine settimana saranno messe a disposizione le mascherine fornite dalla Protezione Civile. A quel punto valuterò un'ordinanza di quel tipo, riferita agli spazi al chiuso. Ma nel frattempo credo che arriveranno anche nuove direttive nazionali più precise sul tema. Al di là questo, comunque, ciò che conta è continuare a rispettare gli obblighi vigenti: rispettare le distanze interpersonali ed uscire di casa solo per ragioni di stretta necessità. Lo ribadisco per chi ancora non l'avesse capito: l'emergenza sanitaria non è superata".