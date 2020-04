Sanremo: gira per il centro con uno zainetto pieno di 'Maria', 30enne nigeriano arrestato dalla Polizia

Mezzo chilo di marijuana nello zainetto e fuori dal suo luogo di dimora. La Polizia lo arresta per detenzione di droga ai fini dello spaccio.

Si tratta di un nigeriano di 30 anni, F.I., che domenica mattina è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Sanremo in via Matteotti, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio intensificata in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto.

L’uomo, già noto per i suoi precedenti penali, è stato controllato e, dallo zaino in spalla è venuto fuori oltre mezzo chilo di marijuana in un involucro di cellophane. Vista l’ingente quantità di droga, la perquisizione si è estesa anche al domicilio dello straniero, dove i poliziotti hanno trovato 3.000 euro in contanti, in banconote da 50 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al vaglio degli investigatori i rapporti dello spacciatore con i suoi ‘clienti’. Oggi, in tribunale ad Imperia il giudice ha convalidato la misura.