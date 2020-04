Un incendio, sviluppatosi ieri sera verso le 20, ha distrutto circa 2.500 metri quadri di oliveto nella zona di Costa D’Oneglia, nell’immediato entroterra di Imperia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale ed i Volontari Aib di Imperia e Diano Castello. Il lavoro per spegnere l’incendio non è stato dei più semplici, in particolare per la zona impervia in cui era divampato.

Il rogo è stato domato completamente intorno alle 23.