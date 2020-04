Auto fuoristrada, questa mattina intorno alle 7 sulla Statale 28 nella zona del bivio per Chiusavecchia. Il conducente del mezzo ne ha perso il controllo, per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale medico del 118. Fortunatamente il conducente dell’auto è uscito da solo dal mezzo e non ha riportato gravi ferite.