Camporosso: prevenzione degli incendi, sindaco firma ordinanza per limitare l'abbruciamento di sterpaglie e scarti agricoli

Il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli ha firmato un’ordinanza che vieta di bruciare sterpaglie e scarti agricoli al di fuori della fascia oraria compresa tra le 6 e le 10 del mattino. Si tratta di una misura adottata nell’ottica di prevenire gli incendi boschivi.



Nei giorni scorsi, il Comune ha recepito due circolari di Regione Liguria dove si parlava del problema dei roghi e della situazione potenzialmente rischiosa legata alle operazioni di spegnimento, in questo momento di emergenza Coronavirus. Quindi, il primo cittadino, conscio dell’importante estensione del territorio agricolo comunale e nell'ottica di scongiurare potenziali pericoli per le squadre dei volontari, ha deciso di imporre una fascia oraria per l'abbruciamento.



In quelle quattro ore al mattino si possono eliminare gli scarti e le sterpaglie dandogli fuoco ma ovviamente sempre con le dovute precauzioni necessarie in questo genere di attività. L’ordinanza rimarrà valida fino al 2 giugno, salvo diverse disposizioni. La violazione di questo provvedimento comporterà una sanzione da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro.