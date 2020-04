Speciale Coronavirus dedicato allo sport questa sera a '2 ciapetti con Federico' in onda alle 20:45

Lo sarà il protagonista della puntata di "2 ciapetti con Federico" in onda questa sera alle ore 20:45. Le misure di contenimento del Covid-19 hanno infatti riguardato anche l'attività sportiva, sia quella di base sia quella amatoriale. Campi, palestre, piscine, palazzetti tutti desolatamente vuoti.

Come le società sportive stanno affrontando questo momento di stop per l'emergenza Coronavirus ? Come stanno tenendo i rapporti a distanza con i giovani atleti ? Quale sarà il futuro ?

Il conduttore Federico Marchi ne parlerà in trasmissione con il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino, Martina Bencardino (Rari Nantes Imperia), Vittorio Bertellotti (AS Foce Sanremo) e Antonella Iannucci (Judo Club Ventimiglia).

Vi aspettiamo alle ore 20:45 su ww.sanremonews.it e www.imperianews.it, sulle rispettive Pagine Facebook e sulla stessa Pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

La trasmissione ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it