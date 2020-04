Seborga: questa mattina Flavio Gorni in diretta su Radionews24 a '100% Made in Italy'

Questa mattina Flavio Gorni, con Emanuela e Nicola, sono stati ospiti in diretta ai microfoni di Radionews24 all'interno del programma '100% Made in Italy' per presentare e conoscere le eccellenze italiane.

“Parleremo dei prodotti liguri, dei contadini, del lavoro eccellente per la consegna a domicilio che ci stiamo organizzando con i patronati e tutti i coltivatori locali con i loro prodotti raccolti e consegnati direttamente a casa evitando il passaggio dei supermercati o catene di distribuzione che rincarano i prezzi - spiega Flavio Gorni - contadini con una qualità eccellente 100% Made in Italy raccolta e direttamente al consegnata al cittadino a domicilio, in molti casi certificata biologica. Un evento che risalta la nostra terra e il lavoro e la fatica che svolge ogni giorno il contadino tra i nostri preziosi muri a secco della Liguria. Una grande terra tra mare e monti”.