“Mai più sola”: l'omaggio del cantautore Amedeo Grisi alla sua Sanremo (Video)

Sanremo è Città della Musica e proprio in musica è l'omaggio a lei dedicato da Amedeo Grisi, cantautore matuziano. Nelle ultime ore è uscita “Mai più sola”, il singolo di Amedeo Grisi dedicato a Sanremo e ai sanremesi in uno dei momenti più bui della nostra città e non solo.

In poche ore il video ha già molte visualizzazioni sui social e su YouTube, giusto riconoscimento per un prodotto Made in Sanremo che ha colpito tutti.

Il video di “Mai più sola”

“Amedeo Grisi, cantautore e amico da sempre, aggiunge un contributo d'amore alla sua città - commenda Larry Camarda, artista sanremese e grande amico di Amedeo Grisi - in un momento difficile per Sanremo, chi l'ha vissuta, attraversata, inondata di musica, dona ancora una volta un messaggio di ottimismo e speranza. Un video e una canzone che hanno valore aggiunto in quanto il cantautore nostrano è da tempo affetto da una malattia che gli impedisce di muoversi liberamente e, soprattutto suonare e cantare. Un esempio di forza e determinazione nel non farci, noi tutti, sopraffare da pensieri negativi e dallo sconforto. Aggiungo che, in questo periodo, stiamo tutti combattendo per uscire da una brutta situazione, ma siamo in tanti. Invece spesso, chi, come Amedeo, combatte con il suo male, lo fa da solo e non dovrebbe mai più essere così”.