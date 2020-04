Festeggiamo la Pasqua con dolcezza e solidarietà.

La Colomba è sicuramente il dolce simbolo della Pasqua cristiana e non può mancare sulla tavola nei giorni di festa insieme ai tanti piatti delle diverse tradizionali regionali.

La Colomba tradizionale, ideata e lanciata dalla Motta negli anni 30 del secolo scorso, è un dolce lievitato di consistenza morbida, con all’interno i canditi e ricoperto da una glassa croccante con le mandorle. Sulla sua nascita ci sono molte leggende e fra queste forse quella più accreditata risale all’epoca longobarda quando un fornaio cercò di placare l’ira del re Alboino, che era penetrato dopo lungo assedio nella citta di Pavia. Oggi troviamo questo dolce pasquale sia nella versione classica come in molte altre declinazioni secondo l’estro e la fantasia dei nostri pasticceri.

Ma fra le tradizioni della Pasqua, l’Uovo di cioccolato è forse una di quelle cui siamo più legati fin da bambini ed a cui non rinunciamo facilmente. In questi tempi di emergenza sanitaria e costretti a stare in casa, forse dovremo rinunciare al piacere di rompere l’uovo in compagnia, ma difficilmente rinunceremo ad acquistare o regalare l’uovo di cioccolato.

Ognuno di noi ha un ricordo legato ad una delusione nell’aprire l’uovo e di aver trovato una sorpresa poco interessante.

Per non sbagliare il bon ton della sorpresa, abbiamo chiesto consigli all’esperta di galateo e buone maniere, Barbara Ronchi della Rocca, che ci spiegato: “Nascondere nell’uovo di Pasqua sorprese personalizzate è un’arte sottile che mette a dura prova la fantasia. Per stupire, divertire, commuovere, bisogna destreggiarsi tra mode, buone maniere, conoscenza della persona cui è destinato l’uovo, e naturalmente anche il nostro budget. Da evitare l’oggetto troppo prezioso, o il gioiello, perché si rischia che il destinatario lo scambi per un bijou di fantasia. Successe allo scrittore Francis Scott Fitzgerald, che nascose nell’uovo di Pasqua per la moglie Zelda un prezioso orologio di brillanti, firmato Cartier. La signora non lo riconobbe, e lanciò dal finestrino del treno in corsa! Molto meglio affidarsi all’originalità di un gadget mirato e di parole che strappano il sorriso, quello di cui abbiamo più bisogno in questi tempi difficili! Ecco allora l’evergreen fischietto d’argento accompagnato dal biglietto: “Se mi vuoi fischia”, presa a prestito dalla coppia Bogart-Bacall. I biglietti per una gita o un’attività da svolgere insieme, “a fine clausura”, ma anche un costume da bagno, che anticipa le tanto attesa vacanze estive. L’idea più romantica resta però una lettera d’amore, scritta rigorosamente a mano. Anche poche parole, ma “nostre”: ormai è facilissimo smascherare chi copia le frasi poetiche da Internet.”

In questo momento l’uovo di cioccolato può essere anche un segno tangibile di solidarietà verso chi non se ne può permettere l’acquisto ed un uovo solidale risulta ancora più dolce e buono!

Allora perché non approfittarne per farselo consegnare comodamente a casa o recapitarlo a chi lo vogliamo offrire in dono? Perché non mettere una Colomba o un uovo a disposizione di chi si trova in una situazione di particolare difficoltà?

