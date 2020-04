Dopo l'emergenza, trattamento gratuito di Riflessologia Facciale a tutti gli operatori in prima linea

La Riflessologa Facciale Paola Rovida vuol offrire, una volta tornati alla normalità, un trattamento di Riflessologia Facciale gratuito a tutti coloro che in questo momento sono in prima linea per l'emergenza Covid19.



“Si tratta di un modo per ringraziarli – spiega Rovida - per tutto il lavoro e i sacrifici che stanno facendo per noi in questo momento. Il trattamento che offro svolge principalmente un'azione decontratturante (quindi adatto per tensioni al collo, alle spalle, alla schiena) e aiuta il rilassamento del sistema nervoso e quindi penso possa essere di supporto sicuramente. Lavoro principalmente a Bordighera ma mi appoggio a studi anche a Sanremo e San Lorenzo”.



Contatti: 3355340441, mail: paolarovi3@gmail.com