Con la Confesercenti della nostra provincia si può fare la 'Spesa sospesa' e regalare un sorriso a chi è in difficoltà

In questo periodo di grave emergenza sanitaria e di profonda crisi economica, si moltiplicano gli eventi di solidarietà e di nuovi servizi per aiutare le famiglie.

Anche la Confesercenti di Imperia vuole contribuire con un proprio progetto, in collaborazione con le botteghe aperte in questo momento. Nei vari punti vendita sono in vendita dei buoni targati Confesercenti di ‘Spesa Sospesa’, con tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Le opportunità di solidarietà sono diverse, con il primo gesto a cura del negoziante, il quale darà in omaggio un ‘Plus’ del 10% sul buono acquistato da aggiungere al carrello della spesa.

Acquistato il buono per l’importo che uno desidera, il cliente può regalare un sorriso in diversi modi, cercando anche di evitare troppi contatti diretti con le persone:

- ‘lascia in custodia’ in bottega ovvero la ‘spesa sospesa’ nella cassetta ‘Sorriso’, spazio a disposizione delle persone bisognose o delle associazioni di volontariato già convenzionate;

- il cliente ritira il buono ‘Spesa Sospesa Plus’ e lo regala a chi desidera (enti, associazioni, persone, parenti, amici), i quali con questo buono omaggio potranno passare in bottega e ritirare la spesa ‘sospesa’ già pagata;

- il cliente può fare una foto del ‘buono spesa’ e inviarla alla persona che desidera, la quale con questa immagine si potrà recare in bottega a fare ‘la spesa sospesa’;

- le botteghe che hanno il servizio a domicilio possono in più consegnare la ‘Spesa sospesa a domicilio’, pagata da una persona generosa.

I negozi che intendono aderire al progetto possono inviare una mail a: confesercenti.imperia@catliguria.it.