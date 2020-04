Seborga: il sindaco Ilariuzzi finanzia la distribuzione gratuita di mascherine per gli over 65

Il Comune di Seborga è in prima linea nella lotta alla diffusione del Coronavirus e, grazie al finanziamento personale da parte del sindaco Enrico Ilariuzzi, distribuirà mascherine gratuite per gli over 65 del paese.

“Visto il prolungarsi dell’emergenza Covid-19 e che la nostra popolazione per oltre un terzo risulta avere più di 65 anni - dichiara il sindaco Enrico Ilariuzzi - in accordo con tutta l’Amministrazione ho deciso di finanziare con risorse personali la produzione di mascherine fatte in casa da distribuire gratuitamente agli over 65. Da domani mattina la Protezione Civile inizierà la distribuzione dando due dispositivi riutilizzabili a testa, invece da mercoledì mattina ad orari di sportello 9/12 da lunedì a venerdì metteremo a disposizione nell’androne comunale 150 mascherine mono uso ricevute da Regione Liguria consentendo di prenderne al massimo un paio a persona fino ad esaurimento. Le modalità per prendere questi dispositivi sono le stesse da utilizzare per andare a fare la spesa quindi mantenendo distanze di sicurezza interpersonali ed entrando in comune uno alla volta”.

“Questo è l’inizio di un lungo percorso che tutti ci auguriamo finisca presto ma bisogna anche pensare possa durare nel tempo e i cittadini devono sapere che il Sindaco, i consiglieri ed il personale sono a disposizione per ogni evenienza - prosegue Ilariuzzi - questa iniziativa, come quella dei farmaci a domicilio, i buoni alimentari e tutto quanto si sta facendo in questo difficilissimo periodo ha lo scopo di permettere ai seborghini di poter avere quanto strettamente necessario per il vivere quotidiano rispettando le prescrizione ex lege previste. Il Comune è il primo baluardo delle Stato sul territorio e rappresenta la comunità, concetto a me molto caro, quindi vi chiedo un maggior senso civico e dimostrazioni di rispetto delle regole per noi/voi stessi e per tutti i nostri/vostri cari e visto che il comune è il centro delle relazione di ogni individuo dimostriamo che a Seborga siamo persone a modo mantenendo i distanziamenti sociale e ove necessario usando i dispositivi di protezione individuale”.