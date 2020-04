Santo Stefano al mare: disponibili i moduli per richiedere i sussidi alimentari. Ecco le modalità

A Santo Stefano al mare sono stati erogati circa 11mila euro di fondi, da parte del Governo, per aiutare i cittadini nell'emergenza Coronavirus. La maggior parte della somma sarà utilizzata come sussidi alimentari. A partire da oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile 2020, è possibile ritirare i moduli per fare domanda.

L'amministrazione comunale ha inoltre consegnato agli esercizi commerciali aperti un lotto di circa trenta di mascherine ciascuno: un gesto simbolico per dimostrare la vicinanza la gratitudine per il servizio che stanno offrendo alla comunità di Santo Stefano.

Il modulo, di cui alleghiamo facsimile stampabile, di troverà online al sito: www.comune.santostefanoalmare.im.it Una volta compilato andrà presentato con copia di documento di identità tramite due possibilità di invio: presso la cassetta postale sita in prossimità della sede dell’ufficio Polizia Municipale o al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.santostefanoalmare.im.it



In caso di impossibilità a stampare il modello di autocertificazione e per ogni ulteriore chiarimento, sarà possibile contattare i seguenti recapiti: 0184 481118/9 - 320 4393336- 0184 486488- 379 1740943.



I buoni spesa sono spendibili e saranno erogati a breve termine in base alla valutazione da parte del competente servizio sociale. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e include: Macelleria Natta, Alimentari Galli (fruttivendolo e salumeria), Alimentari Le Gemelle, Market la terrazza, Il forno Pan caudu.

Le richieste verranno controllate dagli uffici comunai e chi le presenterà si assumerà la responsabilità di quanto dichiarato.