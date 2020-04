Sanremo: due donazioni ed una serie di aiuti, il ringraziamento della Squadra Antincendi San Bartolomeo

Anche oggi l’associazione ‘Volontari Sanremo – Squadra antincendi San Bartolomeo - raccoglie il sostegno delle persone che incontrano nelle normali attività.

La famiglia di Marco Gasparini e Roberta Decisè ed il negozio di alimentari bar ‘Da Marisa’ a Fanghetto (val Roya), hanno inviato un contributo che verrà destinato a finanziare l’acquisto di un sanificatore per locali e automezzi oggi più che mai necessario per garantire la sicurezza dei volontari.

“Ringraziamo anche la ditta Marine Electric di via Fratti a Sanremo – prosegue l’associazione - che ci ha riparato un motore elettrico in tempo record e del tutto gratuitamente. Siamo certi che alla fine di questa emergenza dovremo ringraziare ancora tante persone per il loro sostegno e disponibilità. Vi promettiamo che appena possibile abbracceremo tutti per festeggiare insieme la fine di un periodo difficile ma che ci ha visti insieme a combattere e festeggeremo anche il 40° compleanno della nostra squadra. Grazie da parte di tutti volontari”.

“Passione, strano termine che nel pensiero comune – termina l’associazione - descrive un’irrinunciabile gioia e nello stesso tempo un sacrificio. Cosa alimenta la passione del volontariato? La gratitudine di chi riceve il nostro aiuto e l’apprezzamento di chi condivide e sostiene la nostra passione”.