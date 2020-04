Sanremo: Coronavirus, lettore chiede maggiori controlli "Fa rabbia constatare il menefreghismo persistente"

La lettrice C.M. interviene in merito alla necessità di maggiori controlli su Sanremo.



"Scrivo perché desidero ringraziare il Sindaco Biancheri per le misure che sta adottando perché le persone capiscano una volta per tutte che devono restare a casa! Fa rabbia constatare il menefreghismo persistente di alcuni a danno di chi sta facendo più dell'umanamente possibile per affrontare questa drammatica situazione, desidero anche ringraziare di cuore medici e infermieri in prima linea che ora vengono chiamati eroi ma a mio parere lo erano anche prima perché in questi ultimi anni non sono stati messi in grado di lavorare serenamente. Colgo anche l'occasione di consigliare controlli anche in periferia e agli ingressi e uscite dell'Aurelia bis. La ringrazio moltissimo per essere sempre cosi disponibile".