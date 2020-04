Sanremo: bonus economico per personale sanitario, medico del pronto soccorso "Meglio devolverlo agli autonomi"

Un medico del pronto soccorso di Sanremo, la dott.ssa Maddalena Rossi ci ha scritto per commentare la possibilità di riconoscimenti economici straordinari per tutto il personale sanitario della Liguria.



"In merito alla proposta portata avanti da alcuni sindacati di erogare un bonus ai dipendenti ASL io vorrei proporre di devolvere questo ipotetico bonus ai lavoratori autonomi che, in questo terribile momento, soffrono e sono totalmente privi di reddito e in taluni casi impossibilitati anche a fare la spesa per dare da mangiare alla famiglia. Noi infatti un reddito ce lo abbiamo loro in questo momento non hanno nulla".