Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Vallecrosia: vietato l'accesso alle spiagge, obbligatorio uso di mascherina e guanti

A Vallecrosia è stato vietato l’accesso alle spiagge ed è stato reso obbligatorio l’uso di mascherine e guanti per chi vuole accedere ad esercizi commerciali, uffici postali, banche e ogni altro luogo chiuso che prevede l’accesso di persone.



Il provvedimento atto a contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus, è stato siglato nelle ultime ore dal sindaco Armando Biasi, inasprendo così le misure restrittive sull’accesso ai luoghi. Le nuove disposizioni seguono quelle dell’ordinanza del 19 marzo, quando il primo cittadino vietò l’accesso al cimitero, a parchi e giardini oltre a limitare l’uso di bicicletta e passeggiate per le sole motivazioni ammesse a livello nazionale e presenti sull’autocertificazione.



"L'ordinanza sindacale sarà oggetto di consegna a tutti gli interessati: titolari, gestori e/o responsabili delle varie attività, onde consentirne l'affissione alla visione del pubblico. Questi ultimi potranno quindi inibire l'accesso ai locali alle persone non dotate dei dispositivi sopra richiamati. L'ordinanza, che prevede sanzioni da 400,00 a 3000,00 euro come da disposizioni di Legge, è esclusivamente volta alla necessità di assicurare alla nostra comunità una valida protezione, oltre al distanziamento sociale, rispetto al propagarsi del virus, nella certezza che tutti ottemperino a quanto disposto e non sia necessaria la sua applicazione che comunque ricordiamo sarà, se del caso, nell'interesse esclusivo della salute pubblica" - spiega il sindaco Armando Biasi.