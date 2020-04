Badalucco: paura Coronavirus, abitanti chiedono al sindaco l'autorizzazione a fare la spesa fuori dal Comune

“C’è preoccupazione all’interno del paese”. La conferma arriva dal sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, in queste ore, interpellato da numerosi abitanti che hanno chiesto una deroga alla restrizione nazionale che impone di rimanere all’interno del proprio comune. Il motivo? Le voci su alcuni casi di possibili contagio da COVID-19 nel paesino e quindi la richiesta di essere autorizzati ad andare a fare la spesa nei supermercati più grandi, a Taggia.



“Il Comune non avendo in mano una relazione dell’ASL non può fare nulla. Un atto amministrativo non può essere accompagnato da sospetti o voci ma da fatti sperimentati e certificati. - precisa Orengo - Stiamo monitorando la situazione con il prezioso lavoro della dott.ssa Viviana Lo Blundo che in queste ore ha preparato la relazione. Badalucco ha 1 caso positivo, attualmente ricoverato in Ospedale. Ci sono alcune famiglie non positive tenute sotto controllo”.



La preoccupazione per un possibile focolaio si è mischiata anche con la modifica delle modalità di accesso al minisupercato presente in paese, la principale rivendita della valle Argentina. Da questa mattina se si vuole fare la spesa in questa attività bisogna scegliere tra: farsela consegnare a domicilio oppure ritirarla presso il punto vendita dopo aver consegnato a mano la lista della spesa. In altre parole non si può più entrare nel supermercato. Così in molti hanno interpellato il primo cittadino chiedendo di potersi allontanare da Badalucco per fare la spesa altrove. “Non posso concedere deroghe sulla spesa fatta fuori dal paese. - afferma il sindaco di Badalucco - Questa è una responsabilità che non mi compete. Al massimo saranno le forze dell’ordine a decidere, in presenza di una autocertificazione con motivazioni di questo tipo, se accettare la giustificazione fornita dal cittadino. In questo momento la cosa più importante è rispettare al massimo le regole: mantenere le distanze e indossare la mascherina. Non credo che la soluzione sia andare a Taggia. Siamo tutti sulla stessa barca”.



“Se si entra nelle attività uno alla volta, indossando guanti e mascherina le probabilità di contagio diminuiscono moltissimo. Il mio invito è di organizzarsi per fare innanzitutto la spesa una sola volta alla settimana, diminuire il numero di uscite, azzerare i contatti esterni al nucleo famigliare quindi attuare un comportamento che sia in linea con direttive precauzionali stabilite a livello nazionale. - conclude il sindaco Orengo - Così facendo il rischio di contagio è nullo. Invece, se ogni giorno andiamo 3, 4 o 5 volte a fare la spesa al supermercato ed usciamo il cane 10 volte aumentano drasticamente le possibilità di contagio. Dipende tutto dal nostro comportamento, se è corretto allora ci tuteliamo e tuteliamo il prossimo, se non rispettiamo le regole si propaga più rapidamente il contagio. Oggi più che mai è fondamentale il rispetto ferreo delle regole”.