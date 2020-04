A Vallecrosia i cittadini contribuiscono per fornire materiale sanitario agli agenti della Polizia Locale

Continuano i controlli della Polizia Locale di Vallecrosia coordinati dal Comandante Elvio Bonsignore, allo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del virus Covid-19.

Per espletare i servizi gli agenti necessitano, quotidianamente, di dispositivi di protezione individuale per preservare la loro e l’altrui incolumità. Accade così che nella Città della Famiglia i privati cittadini, residenti anche in altre città, vogliano contribuire a fare la loro parte.

“Un grazie da parte di tutti i componenti del Locale Comando di Polizia a Gianfranco Ravotti della Società Elettrica Bordighera di Ravotti e Pellegrino snc (SEB Impianti) per avere effettuato la donazione di mascherine protettive” dichiarano dal comando di Polizia Locale di Vallecrosia.