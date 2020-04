Coronavirus: Uil Liguria, Uil Pensionati e anziani Ada attivano uno sportello di supporto psicologico per tutto il territorio ligure

In piena emergenza Coronavirus Uil Liguria, Uil Pensionati e anziani Ada annunciano il via a uno sportello psicologico per tutto il territorio ligure.

In questo momento di emergenza nazionale è fondamentale seguire le disposizioni emanate dal Governo e limitare le uscite ai soli casi di necessità. Tuttavia, questo potrebbe comportare il rischio di isolare alcune categorie di persone più fragili, esempio gli anziani.

È così che da un progetto di ADA nazionale, nasce anche in Liguria uno sportello di ascolto promosso da Uil Pensionati Liguria, ADA Liguria e Uil Liguria, nel tentativo di contrastare la solitudine. La Federazione Nazionale ADA, ha istituito un servizio gratuito di supporto sociale e/o psicologico e di mediazione culturale su come affrontare questa situazione di emergenza, un modo per condividere le proprie emozioni al fine di ridurre la sensazione di isolamento, traendo beneficio dal confronto.



Il servizio è rivolto a tutti coloro che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa del Covid-19 e a chiunque viva una situazione di difficoltà emotiva legata ai cambiamenti della quotidianità a seguito del Covid-19.



Sarà dunque possibile usufruire anche in Liguria del supporto telefonico, a partire da oggi nelle seguenti fasce orarie: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 - martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30.



I nostri esperti sono dislocati in tutte le regioni del territorio italiano e rispondono alle chiamate regione per regione. Tuttavia, qualora il referente della propria regione risultasse momentaneamente non raggiungibile, è possibile contattare anche gli esperti delle altre. Ecco i numeri della Liguria che si potranno trovare anche sulla home page di www.uilliguria.it e www.adanazionale.it

I numeri da contattare sono: 347/4029696; 331/2064225; 339/4041918; 339/1110158