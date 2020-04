Smart working e buone abitudini: I consigli di salute e benessere per chi lavora da casa

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, molte aziende, come Fab SMS, hanno attivato il lavoro agile per i propri dipendenti. Lo smart working ha molti aspetti positivi: oltre a consentire un maggior equilibrio tra professione ed esigenze personali/familiari, consente maggiore tempo libero e rende i dipendenti più produttivi. Ma in che modo si può organizzare al meglio la giornata, mantenendo uno stile di vita sano? Ecco alcuni consigli di benessere per tutti gli smart worker!

Imposta la sveglia alla stessa ora

Per sentirti attivo e pieno di energie, aiuta il tuo corpo a regolarizzare il ritmo sonno veglia impostando la sveglia alla solita ora di sempre.

Cura la colazione

Una colazione sana ed equilibrata è fondamentale per mantenersi in salute e in forma.

Fai una lista delle cose da fare

Per evitare il rischio di non staccare mai, inizia la giornata stilando la lista delle cose da fare e spuntale man mano che vai avanti.

Rispetta la pausa pranzo

Quando mangi concentrati sul pasto, mettendo da parte pc e smartphone, così da sentirti sazio prima e favorire una corretta digestione.

Prenditi una pausa

Approfitta della postazione di lavoro casalinga per sbrigare qualche lavoretto e fare due passi: stendi i panni, dedica qualche attenzione al resto della famiglia, distraiti. In questo modo ritrovi la concentrazione e sarai ancora più produttivo quando sarà il momento di ricominciare.

Fai attività fisica

Subito dopo pranzo, accompagna Fido a fare i bisogni sotto casa o fai qualche esercizio fisico prendendo spunto dai tanti video tutorial in rete: in questo modo farai il pieno di endorfine, gli ormoni del benessere.

Niente pisolino

Quando si lavora da casa, letto e divano sono sempre a disposizione. Non lasciarti tentare da un pisolino troppo prolungato per non favorire l’insonnia notturna.

Concediti un bagno rilassante

A fine giornata, regalati una doccia in silenzio o un bagno caldo con sali profumati e la tua musica preferita in sottofondo: due ottime alternative per rilassarsi e regalarsi una coccola a tutto benessere.

Stacca

Evita di stare al pc troppo a lungo, soprattutto prima di andare a dormire: la luce artificiale dei dispositivi elettronici stimola la veglia e disturba il sonno.

