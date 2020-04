Imperia: scomparsa di Claudio Ghiglione, il ricordo del presidente del consiglio comunale Pino Camiolo

“È passata una settimana da quando Claudio ci ha lasciati ma non me ne rendo ancora conto, mi sembra impossibile. Fino all’ultimo ho sperato che mi arrivasse la buona notizia del miglioramento e invece...”. Con queste parole il presidente del consiglio comunale Pino Camiolo interviene a sette giorni dalla scomparsa del consigliere comunale Claudio Ghiglione, vittima del Coronavirus.

“Chi lo ha conosciuto non può non averne un buon ricordo: sempre scherzoso, sorridente - dichiara Camiolo - aiutava tutti nella vita come nella politica, mai insolente o aggressivo anzi faceva della mediazione una delle sue più grandi doti. Aveva una grande esperienza politica, era molto preparato ma non lo faceva mai pesare soprattutto nei confronti dei consiglieri comunali più giovani. Eravamo amici da lunghissimo tempo, abbiamo condiviso un bel po’ di strada insieme e tanta altra ne avremmo voluto condividere. Ho detto a caldo che eravamo un po’ fratelli e lo confermo: ci sentivamo e vedevamo spesso , ci consultavamo e ci consigliavamo a vicenda e devo dire che mi ha aiutato molto nella vita, quando ho attraversato un momento buio con la perdita di Franca, come nella politica. Il mio pensiero va alla moglie Marzia e ai figli Greta, Matteo e Ilaria: vi aiuterà e vi guarderà anche da lassù e ribadisco che devono essere orgogliosi di aver vissuto con un uomo splendido come Claudio”.