Emergenza Coronavirus: spesa sui gradini della sede PD, al via l'iniziativa dello 'scalino solidale'

È partita questa mattina l'iniziativa dello 'scalino solidale' ideata e finanziata dal PD cittadino imperiese per andare incontro a chi è in difficoltà in seguito al lockdown causato dal Coronavirus che è stato recentemente ampliato dal Governo nazionale almeno sino al prossimo 13 aprile.



L'iniziativa, curata direttamente dalla Segretaria del PD cittadino, consisterà nell'offrire pacchi spesa che saranno lasciati sugli scalini della sede del PD in via San Giovanni 5 e che saranno a disposizione, totalmente in maniera anonima e gratuita, di quanti, in questo grave momento, non possano sostenere l'acquisto di generi di prima necessità.



“Sarebbe auspicabile, e credo personalmente che i cittadini imperiesi risponderanno attivamente facendo leva sul loro spiccato senso di solidarietà - afferma il Segretario Massimiliano Cammarata - che tale iniziativa potrebbe suscitare un piccolo momento di scambio: chi è in difficoltà trova un aiuto e un conforto e chi invece è più fortunato lascia qualcosa a disposizione dei primi. Nel buio di questo momento tristissimo vogliamo accendere una luce di speranza e scoprire il senso autentico della solidarietà”.