Emergenza Coronavirus: lettera aperta del sindaco di Cervo Natalina Cha ai cittadini

Il sindaco di Cervo Natalina Cha ha scritto una lettera aperta per la propria cittadinanza in un periodo così difficile per via delle conseguenze dell'emergenza Coronavirus.

Carissimi concittadini,

volevo innanzitutto farvi arrivare, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, la nostra vicinanza e il nostro affetto in un momento storico delicato in cui la diffusione della pandemia COVID-19 ci ha costretti improvvisamente a cambiare le nostre abitudini di vita, creando in ciascuno di noi forti preoccupazioni per la salute e incertezze sul prossimo scenario economico che dovremo affrontare.

Sono orgogliosa di essere sindaco di Cervo, perché proprio in questo momento di difficoltà tanti di voi si sono resi disponibili a collaborare per aiutare le persone più fragili e più a rischio della nostra Comunità, contribuendo anche economicamente per offrire buoni spesa a chi si trova in difficoltà. Questo forte senso civico davvero vi onora!

All’inizio del mese di marzo come Comune abbiamo aperto l’Unità di crisi raccordandoci con due importantissime Associazioni, fiori all’occhiello del nostro Comune: la Protezione Civile con la Polizia municipale e la P.A Croce d’Oro. A loro va il riconoscente ringraziamento per il servizio che prestano e per il rischio di contaminazione a cui si espongono.

Con la loro collaborazione abbiamo provveduto a: Consegnare a domicilio la spesa e i medicinali per le persone anziane a rischio contagio; sanificare tutte le strade del centro abitato; sanificare i locali del Comune e delle Scuole; segnalare i divieti di aggregazione in risposta all’applicazione dei decreti Ministeriali e Ordinanze Regionali e Comunali per far scudo contro il diffondersi del virus; controllare gli spostamenti consentiti; sostenere i casi di segnalazione ASL 1 in isolamento obbligatorio.

Abbiamo implementato il personale della polizia locale assumendo un nuovo vigile per garantire maggior controllo e sicurezza nel paese. Per la tutela della salute dei dipendenti comunali si è provveduto ad adottare i criteri previsti dal Decreto 'Cura Italia' consentendo ai lavoratori di fruire del congedo ordinario pregresso e successivamente attivare il lavoro agile, monitorato ogni giorno attraverso la videoconferenza dei funzionari con il Segretario e la Giunta. L’ufficio comunale resta aperto con un solo funzionario dal lunedì al venerdì 8/13 per garantire i servizi di urgenza, ma tutti i funzionari sono operativi mediante l’attivazione del trasferimento di chiamata, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.

Tutte le pratiche continuano ad essere portate avanti attraverso servizio on-line.

Al momento, grazie anche al comportamento responsabile di tutti i cittadini, a Cervo, non sono stati segnalati casi di infezione da COVID-19.

A seguito della pubblicazione del DPCM del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Cervo si sta attivando per rendere fruibile la misura di sostegno alimentare a favore dei propri cittadini in situazione di difficoltà attraverso il contributo ministeriale di € 7.331,15 assegnati al nostro Comune.