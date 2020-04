Emergenza Coronavirus: il Comune di Sanremo chiede al Governo l’esenzione dell’Imu fino al 31 luglio

In attesa del Decreto che nei prossimi giorni dovrebbe vedere lo stanziamento di nuove somme contro l’emergenza Coronavirus, il Comune di Sanremo gioca d’anticipo. Nelle ultime ore è partita per Roma la richiesta di sospensione dell’Imu, una manovra non da poco per le tasche dei sanremesi. La proposta dell’amministrazione riguarda il periodo che va dall’1 gennaio al 31 luglio.

La misura richiesta si va a inserire tra le altre proposte come la sospensione della Tosap e di altre imposte comunali oltre a provvedimenti come gli aiuti al mondo dell’agricoltura (richiesta di stato di calamità) oltre a quelli per commercianti e imprese con il fondo di sostegno al credito.

La richiesta presentata dal Comune sarà possibile da esaudire solo a fronte di un ristoro da parte del Governo. Servirà un riequilibrio da Roma per fare in modo che, nonostante l’Imu mancata, le casse del Comune possano restare a galla.

Il provvedimento è emerso qualche giorno fa durante il collegamento del sindaco Alberto Biancheri con la prima conferenza dei capigruppo in streaming. Il primo cittadino ha relazionato ai rappresentanti dei gruppi sulla situazione economica attuale e sull’intenzione di chiedere la sospensione dell’Imu al Governo. Ora non resta che attendere la pubblicazione del prossimo Decreto per conoscere le ulteriori misure economiche a sostegno anche delle amministrazioni locali.