Coronavirus: Damele e Amalberti (FdI) scrivono al Presidente del Consiglio e ai Ministri

“Vari colleghi di diverse città mi hanno contatto facendomi portavoce delle loro problematiche - spiega Damele - dovute essenzialmente alla mancanza di lavoro, con perdita di vendite, trovandosi obbligati a buttare ciò che hanno coltivato con tanto amore ed investendo energie e denari e senza possibilità di rispettare i vari impegni economici”.



“Molte persone mi hanno chiamato con particolare riferimento all'impossibilità di pagare i canoni locatici abitativi ed i prestiti a titolo personale, esponendomi le loro problematiche - prosegue Amalberti - in questo caso non si ha possibilità di sospensione e l'unica soluzione sarebbe spendere altri soldi (che in oggi scarseggiano) per recarsi da un legale e presentare risorsi che nell'immediato non vedrebbero soluzione. Vieppiù per i finanziamenti privati, in caso di mancato pagamento delle rate, abbiamo il concreto rischio di divenire 'cattivi pagatori' e non poterne più domandare quando la crisi sarà finita. Oltre al danno, quindi, la beffa”.