Coronavirus: anche Rezzo si allinea, il sindaco firma l'ordinanza che obbliga a indossare la mascherina all'interno del comune

Dopo l'acquisto e la distribuzione delle mascherine a tutta la popolazione, il sindaco di Rezzo Renato Adorno ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo per tutti di indossare i dispositivi di protezione individuale all'interno del territorio del piccolo comune della provincia di Imperia.



Una misura in linea con quelle prese in altre parti d'Italia, come in Lombardia, dove a firmare l'ordinanza è stato il governatore Attilio Fontana. I provvedimenti presi non hanno mancato di far discutere perché è al momento molto difficile approvvigionare mascherine e altri dispositivi.