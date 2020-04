Emergenza Coronavirus: facciamo il punto della situazione nell'Asl 1 Imperiese con il Direttore del 118, Stefano Ferlito (Video)

Dopo qualche giorno abbiamo fatto il punto della situazione nella nostra provincia, con il Direttore del 118 dell’Asl 1 Imperiese, Stefano Ferlito, sempre disponibile a concederci qualche minuto per capire come stanno andando le cose a livello locale.

Con Ferlito abbiamo cercato di capire la situazione nell’imperiese a livello sanitario, dopo il calo dei decessi nelle ultime ore: “La situazione è in calo anche a livello nazionale e, nella nostra provincia notiamo la flessione, anche se ogni tanto purtroppo si risale. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, perché ogni giornata è diversa dall’altra. Vorrei ringraziare tutti i colleghi dell’Asl, dai medici agli infermieri, agli Oss ed a tutti quanti, che stanno svolgendo un lavoro al di sopra delle loro capacità umane, in tutti gli ospedali. Negli ospedali viviamo sempre una situazione critica, con pazienti ancora gravi sul piano clinico. Alcuni iniziano a migliorare e, fortunatamente, abbiamo avuto anche delle dimissioni”.

Secondo lei, anche se ovviamente non è facile rispondere, come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni, in funzione della situazione che vivete voi dall’interno? “Ci sono tante chiamate di persone che presentano tosse e febbre che riusciamo a gestire telefonicamente. Per altri servono esami ospedalieri, ma non tutti portano a ricoveri e molti continuano le terapie a domicilio. Questo è un momento importante, perché dobbiamo fare ancora molta attenzione nonostante gli indici di miglioramento. Come hanno detto molti sindaci confermo anche io che restare a casa è l’imperativo a cui dobbiamo attenerci tutti”.

E come è il morale degli operatori sanitari? “In certi momenti non è altissimo perché c’è sicuramente la paura nel personale sanitario. Adesso abbiamo tutti i dispositivi di protezione che l’azienda ha messo a disposizione ma, certamente la fase iniziale ha messo a repentaglio la salute del personale sanitario, perché c’è stata una difficoltà nella gestione dei pazienti, arrivati in numeri importanti. Ad oggi abbiamo messo in atto le misure necessarie e, sicuramente, c’è una maggiore serenità nell’attività lavorativa quotidiana. Il personale è comunque ben conscio dell’importanza del lavoro che svolge ogni giorno”.

A livello internazionale si parla spesso, negli ultimi giorni, del possibile vaccino con il cerotto. Lei cosa ne pensa? “Ho letto anch’io perché ovviamente ci si documenta. Ovviamente saremmo ben contenti dell’arrivo di un vaccino, ma sappiamo che i tempi non sono brevissimi. Chi studia questo tipo di tecnologie ci conferma che ci vorranno alcuni mesi ma, prima di questo dobbiamo lavorare tutti insieme. Nel momento in cui arriverà tireremo tutti un sospiro di sollievo”.

All’Asl 1 sono in funzione le maschere da sub, utilizzate per somministrare l’ossigeno ai pazienti. Come stanno andando? “In merito devo fare i complimenti al Dottor Ardizzone ed al Dottor Cilli, supportati dall’azienda sanitaria, che hanno adottato queste maschere che funzionano bene. Ci sono pazienti che le utilizzano regolarmente e danno buoni risultati. Ne conosco diversi tra cui alcune persone a me care, tra conoscenti e colleghi”.

Un’altra importante iniziativa è quella dei medici in pensione che stanno aiutando i colleghi in corsia, dando informazioni ai parenti dei pazienti: “Anche in questo caso una importante iniziativa dell’Ordine dei medici, senza dimenticare quelli che, seppur in pensione, sono tornati in corsia. Si tratta di fatti importanti e lodevoli, in un momento critico come non mai si sono vissuti negli ultimi anni, anche senza dimenticare i terremoti. Questo ci fa capire la gravità del momento ma che ci conferma come tutti ci si sta dando una importante mano. Ogni piccolo tassello è importante per tutta la comunità”.

Come cambierà, secondo lei, l’approccio al lavoro che viene svolto dagli operatori sanitari, al termine dell’emergenza? “Qualcosa cambierà sicuramente ed avremo capito ed imparato cose nuove. Ci siamo resi conto che non possiamo più dare nulla di scontato. Dobbiamo utilizzare questa esperienza come bagaglio culturale, mantenendo alta la guardia nei prossimi anni. Non solo per eventi straordinari come i terremoti ma che per eventuali contagi, come quello che stiamo vivendo adesso”.