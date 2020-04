L’associazione carabinieri in congedo ‘Fois’ ha fatto due donazioni per l'emergenza Covid-19. La prima in favore della Croce Azzurra di Vallecrosia per l'acquisto di mascherine, disinfettanti ed altri dispositivi necessari.

La seconda per l’associazione ‘Il Ponente si muove’, promossa da Gabriele Chiappori per l'acquisto di materiale sanitario da donare agli ospedali dell’Asl 1 Imperiese.