Militare dell'Aeronautica sorvola con il drone una Santo Stefano al Mare dallo scenario 'postbellico': le immagini di Remo Ferretti (Video)

In una normale domenica delle Palme una località turistica della Riviera come Santo Stefano al mare avrebbe avuto strade piene di persone, spiagge variopinte dai turisti richiamati dal primo sole primaverile e una ciclabile quasi inaccessibile per ciclisti, e visitatori. E la maggior parte dei residenti probabilmente, come vuole la liguritudine, si sarebbe lamentata.



Questo filmato potrebbe essere quello di un borgo abbandonato, intatto nella sua bellezza, ma innaturale e soprattutto senz'anima. Paradossalmente il messaggio che ne arriva è positivo però, perché ci parla di una comunità virtuosa che rimane a casa, rispettando sé stessa e gli altri. Mai avremmo pensato che una visione quasi post-bellica di Santo Stefano potesse essere un segnale di civiltà.

A girare il video è una persona abituata a lavorare e operare in veri scenari disastrati, dove la civiltà è un valore non sempre possibile: Remo Ferretti, Militare dell'Aeronautica, anche lui a casa, a Santo Stefano, in questi giorni. Una deformazione professionale quella di sorvolare i cieli con l'obiettivo di risolvere problemi, che ai tempi del Coronavirus diventa una testimonianza per i posteri.

Ci sono bambini che stanno nascendo e crescendo in questi mesi surreali legati al Coronavirus: per loro stare a casa, non avere contatti, rimanere isolati dai nonni, dai parenti e da chiunque, rappresenta la normalità. Auspichiamo che molto presto testimonianze come questo video possano essere ricordate come un triste episodio della nostra storia. Un episodio da non dimenticare perché nel nostro essere virtuosi e nel rimanere a casa questo sarà uno di quei ricordi che non ci lascerà mai liberi.