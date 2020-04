Piccirilli: la minoranza di Santo Stefano attiva con un progetto concreto per superare questo momento di emergenza

Santo Stefano al mare diventa solidale a 360 gradi e arriva anche un importante messaggio da parte della minoranza, che si mette a disposizione del sindaco.



Come si sta muovendo la minoranza dell'amministrazione a Santo Stefano al mare in questa emergenza?



“In un momento di grande difficoltà abbiamo offerto fin da subito la massima collaborazione al sindaco: una disponibilità che rinnoviamo continuamente a tutto il consiglio comunale per offrire il nostro sostegno e aiutare chi ne ha bisogno. Siamo a disposizione e vogliamo collaborare ora più che mai, in un contesto che prevede, 4 punti essenziali e da portare a termine il prima possibile:

1- la consegna delle mascherine alla popolazione;

2- l'utilizzo immediato dei fondi (circa € 11300 ) stanziati dal Governo;

3- procedere con lo stanziamento di risorse dal nostro bilancio, da mettere a disposizione dei concittadini più colpiti;

4- richiedere lo stato di calamità per l’agricoltura” commenta Donato Piccirilli, capogruppo della minoranza.



Già a partire da oggi, 5 aprile, la minoranza ha messo in atto un progetto per aiutare concretamente il Paese, senza polemiche e senza politica, ma nel segno della solidarietà; uno strumento che Piccirilli ha voluto definire SOS Ascolto e che spiega in questo modo “Con la quarantena e il senso civico che spinge ognuno di noi a rimanere in casa si cerca di migliorare la situazione sanitaria di tutto il Paese ma non tutti sono pronti a questo momento, mentale ancor più che fisico. Basti pensare a chi è anziano e si trova solo in casa, a chi non è solo ma ha problemi familiari, a chi si è trovato ad affrontare una crisi economica che non sa come affrontare. Con il gruppo di minoranza abbiamo creato 'SOS Ascolto'.



Un team di psicologici professionisti è a disposizione, a partire da oggi e fino a quando l'emergenza non sarà terminata, in modo gratuito e mantenendo l'anonimato. Chiunque avesse bisogno di parlare, sgolarsi, chiedere un sopporto può rivolgersi all'equipe di SOS Ascolto.



Ecco i riferimenti per il servizio di SOS ASCOLTO - Emergenza Covid 19-aprile 2020. Supporto attivo e gratuito per tutti i cittadini di S. Stefano al mare (perché nessuno è solo)



- Dott.ssa Sara Piccirilli Psicologa Psicoterapeura tel. 3396083234

- Dott.ssa Manuela Manassero Psicologa psicoterapeuta tel. 328 4184200

- Dott.ssa Emanuela Arnaldi Psicologa Psicoterapeuta tel 334 6623764

- Dr Andrea Del tredici educatore psicomotricista 349 5284138



“Non è il momento di fare politica ma di collaborare e unirci per superare questo momento. Siamo a totale disposizione del sindaco per aiutarlo nel far fronte alla crisi, in qualsiasi misura lui ritenga necessario. E' il momento di essere uniti, senza colori e senza pregiudizi. La politica tornerà ma ora lascia spazio umanità e senso del dovere” conclude Donato Piccirilli.