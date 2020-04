Ospedaletti: famiglia milanese arriva in un condominio ma i residenti intimano di tornare a casa

Una famiglia di Milano, che era giunta ad Ospedaletti nella notte tra venerdì e ieri, è stata praticamente ‘cacciata’ da alcuni vicini con la minaccia di una chiamata ai Carabinieri.

E’ stato semplice per i residenti del condominio ‘Patrizia’, vedere che era arrivato qualcuno da fuori, perché l’auto era stata lasciata nel parcheggio. I residenti hanno suonato alla porta del milanese, chiedendo di andare via o di mettersi in quarantena chiamando l’Asl.

In fretta e furia la famiglia milanese è tornata in Lombardia. Fortunatamente si tratta, comunque, di una caso isolato, visto che i controlli messi in atto nelle ultime ore non hanno portato a particolari riscontri.