Emergenza sanitaria: per i test sierologici nelle RSA, attività integrata tra Asl 1 e privati

Attraverso il coordinamento di ALISA, è stato avviato un progetto complessivo di esecuzione dei test sierologici sul personale e sugli ospiti delle RSA e delle residenzialità territoriali. Il progetto prevede l'effettuazione dei test da parte di laboratori privati che sono stati individuati da ALISA attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica. I laboratori privati procederanno quindi all'esecuzione dei test nelle case di riposo, 29 nelle provincia di Imperia, integrando le attività delle ASL competenti per territorio.

"Tale attività permetterà una rapida ed efficiente mappatura delle realtà presenti nelle case di riposo in termini di presenza e diffusione del Coronavirus, sia tra gli ospiti che tra il personale, in modo da poter monitorare con attenzione la situazione legata al contagio e prendere gli opportuni provvedimenti in accordo con le ASL territorialmente competenti" afferma l'Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale.

“L’attività di ASL1 sarà integrata con quella dei laboratori privati per consentire una capillare mappatura dell’epidemia sul territorio della provincia di Imperia” aggiunge il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.