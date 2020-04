Emergenza Coronavirus: 'Il Ponente si muove', un progetto di solidarietà capace di raccogliere 50mila euro in poche settimane - L'intervista a Gabriele Chiappori (Video)

“Il ponente si muove” è una realtà improntata alla solidarietà nata da poche settimane nella zona tra Camporosso, Ventimiglia e Bordighera. Un progetto che grazie al suo ideatore, Gabriele Chiappori, è stato in grado di raccogliere 50mila euro da investire in più tranche su diversi progetti mirati per fornire apparecchiature da donare agli Ospedali della provincia di Imperia.



Ne abbiamo parlato con Gabriele Chiappori per farci spiegare esattamente da dove sia nata questa iniziativa. "Siamo nati dal desiderio forte di mettersi in moto per dare una mano. - racconta - L’ambito emergenziale era evidente e che ci fosse bisogno anche del supporto del privato rispetto alla macchina ufficiale che si sta muovendo per supportare la gestione dell’emergenza, si rendeva necessario. Abbiamo preso spunto dalla meravigliosa iniziativa, ‘Sanremo nel cuore’, che ha raccolto una cifra importante in pochissimi giorni, dal gesto di Nicola Lanteri, l'ho contattato e gli ho chiesto consigli per far partire l'iniziativa”.



"Partiamo con l’intento di coinvolgere il più alto numero di persone e nasce attraverso il canale Facebook e la preziosa collaborazione di una ragazza, Sira Panizzi che ha deciso, poche ore dopo aver letto il nostro post, di mettersi a disposizione per creare un sito internet dedicato ed una pagina Facebook (IL PONENTE SI MUOVE LINK). Per quanto riguarda il sito, uno strumento utile anche per poter effettuare donazioni con carta di credito e non solo bonifico. - spiega Chiappori - Nella prima settimana siamo partiti con un semplice tam tam per far conoscere l'iniziativa a quante più persone possibili, è cambiato il ritmo dalla seconda con il coinvolgimento del mondo dello sport".



Infatti oggi sulla pagina del progetto troviamo tantissime testimonianze, molte appartengono ai campioni dello sport locale, come Oliviero Troia ciclista di Bordighera, Francesco Renzetti calciatore passato dalla serie A e dalla B ma originario di Dolceacqua, Fabio Radrizzani campione italiano di paraciclismo di Ventimiglia, Ilenia Sanguinetti campionessa italiana di ciclismo di Ventimiglia e Matilde Stilo, promessa straordinaria di motocross di Ventimiglia. "Sì, sono stati tutti meravigliosi, dagli sportivi più rappresentativi dell’intero mondo ventimigliese fino alle associazioni del territorio, arrivando all’ultimo giorno, la domenica, dedicato alle stelle dello sport del passato. Sono stati tutti disponibili sia a far la loro parte ma soprattutto a portare il messaggio nel loro mondo di riferimento. In pochi giorni abbiamo implementato in modo esponenziale il numero di persone che venissero a conoscenza”.





