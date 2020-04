Coronoavirus: task force 'Infermieri per Covid’ atterrati all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova (Foto e Video)

Come annunciato nelle ore scorse sono arrivati alle 12 all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova i dieci infermieri della task force nazionale ‘Infermieri per Covid’, inviati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile alle Regioni maggiormente colpite dal virus. Ad accompagnarli, il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, accolto dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“Benvenuti in Liguria – ha commentato Toti - agli infermieri che hanno lasciato le loro città, le loro case, le loro famiglie per mettersi al servizio del nostro Paese. Siamo venuti all’aeroporto di Genova per accoglierli e ringraziarli personalmente con il Ministro Boccia. I 10 infermieri saranno immediatamente messi a disposizione del nostro sistema sanitario, che ne deciderà l'assegnazione in base alle esigenze del territorio. Questa è l’Italia che non si arrende, unita e solidale per sconfiggere il nemico invisibile. Siamo un'unica grande famiglia e insieme supereremo anche questa! Buon lavoro e grazie a nome di tutti noi”.

I dieci infermieri saranno immediatamente messi a disposizione del sistema sanitario, secondo le indicazioni di Alisa che ne deciderà l’assegnazione sulla base delle esigenze del territorio. La Regione Liguria ha inoltre chiesto di poter usufruire di infermieri militari da destinare alle RSA in maggiore sofferenza, poiché quelli giunti oggi non possono essere destinati alle residenze sanitarie assistenziali