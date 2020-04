A breve al via una raccolta fondi a favore della Croce Bianca di Pornassio

Ancora una iniziativa di beneficienza che dimostra il grande cuore delle persone.



Ecco il post su Facebook di Gabriele Fazio (Spikka Gabry Fazio): "Ciao a tutti...ho aperto pubblicamente in occasione del mio compleanno che sarà il 25/04/2020 una raccolta fondi a favore della Croce Bianca di Pornassio.

Questa associazione di cui io ne faccio parte come milite volontario garantisce la prima emergenza nella nostra Valle Arroscia con mezzi sempre all’avanguardia e dotati di nuove tecnologie. In questo duro momento abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".



Ed è proprio così in quanto a causa dell'emergenza in cui ci troviamo sono aumentate moltissimo le spese dell'Associazione per la sanificazione dei mezzi e della sede, per rifornire i militi e i dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adatti e per le spese di manutenzione dei mezzi.

Dall'altra parte l'emergenza ha portato anche ad una riduzione dei servizi ordinari e delle emergenze che costituiscono la parte principale degli incassi della Croce Bianca. Si tratta di una triste realtà ma è facile comprendere che questa situazione se protratta potrebbe comportare una difficoltà a fornire il servizio di pubblica assistenza per mancanza di fondi.



Sono benvenute tutte le iniziative come quella di Gabriele che ha dimostrato una sensibilità e un grande cuore.



Per fare donazione: (diretto codice IBAN)



- ABI ………………………………………6175

- CAB………………………………………49030

- SWIFT…………………………………CRGEITGG303

- IBAN……………………………………IT52 E061 7549 0300 0000 0076 480

- CAUSALE……………………………Compleanno Fazio Gabriele 2020

-----------------------------------------------------------------------------------

- Riferimento membro consiglio - 347/9108925 - Carlo Sibilla