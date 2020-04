Sanremo: ottima risposta dei residenti rimasti oggi tutti a casa, ma la Municipale ferma un bergamasco che prendeva il sole al porto (Foto)

Non sappiamo se sia stato il monito del Sindaco o la ‘strigliata’ del Questore di venerdì sera, ma oggi Sanremo era finalmente in ‘lock down’. La risposta dei cittadini matuziani è stata importante alla richiesta di rimanere a casa e, nonostante la giornata davvero primaverile avrebbe invogliato ad un giro in centro o, ancora meglio, una capatina in spiaggia e sulle passeggiate a mare, in giro non c’era praticamente nessuno.

In strada quasi esclusivamente le pattuglie delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo operazioni di controllo, e pochi altri. Qualche auto ed moto, alcune persone in giro con i cani e nessun altro, a conferma che, almeno oggi, i sanremesi sono stati diligenti. Unico neo, quello emerso sulla scogliera del porto vecchio: gli agenti della Municipale, infatti, hanno trovato un uomo in costume da bagno mentre prendeva il sole quasi certo che nessuno potesse vederlo, protetto dalla darsena.

Ma le verifiche degli agenti hanno portato ovviamente anche ai luoghi nascosti e, alla domanda su cosa facesse, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere l’errore. Si tratta di un uomo di mezza età residenti a Bergamo, sul quale ora ovviamente gli agenti faranno delle verifiche, per capire se sia arrivato in questi giorni o se si trova a Sanremo prima delle disposizioni della Presidenza del Consiglio.

Ora il bergamasco dovrà pagare 280 euro di multa se ottempererà entro 5 giorni, mentre la sanzione salirà a 400 se deciderà di farlo dopo. Come confermato venerdì scorso dal Questore i controlli non si fermeranno per tutta la settimana che anticipa la Pasqua, per la quale c’è ovviamente il timore che dal Nord possano arrivare villeggianti, in particolare proprietari di seconde case.