Borgomaro: anche la 'Orengo Demora' aggredita dal Covid-19, il Presidente "Con i dipendenti lottiamo ogni giorno"

Nonostante le precauzioni prese ed il sacrificio richiesto ai parenti degli ospiti già dai primi giorni di marzo, anche la casa di riposo ‘Orengo Demora’ di Borgomaro è stata aggredita dal Covid-19, che sta pesantemente colpendo gli ospiti ed il personale in servizio.

Nel corso di questa battaglia sono fondamentali gli sforzi dei dipendenti che, grazie a sacrificio, abnegazione e rischio della salute, stanno garantendo il funzionamento della struttura, fornendo agli ospiti con affetto e dedizione le cure e tutto il necessario per superare la crisi.

Proprio per questo il presidente della struttura, Gian Piero Martino, ha voluto ringraziare l’Amministrazione Comunale del piccolo centro, l’Asl 1 Imperiese e la Regione Liguria, che stanno efficacemente cercando di collaborare, secondo le rispettive competenze.

“Un ringraziamento particolare – ha detto Martino - al Rotary club di Imperia ed alla Ecoserviceline che ha offerto la completa sanificazione della struttura, operazione vasta e complessa, perché si tratta di intervenire in strutture del 17° secolo, essenziale per garantire un’accurata disinfestazione. Trova quindi conferma la frase ‘andrà tutto bene’ perché una simile solidarietà è in grado di vincere ogni ostacolo, e rinnova in tutti l’orgoglio di essere italiani”.