Coronavirus, l'appello del sindaco di Ventimiglia ai cittadini: "restiamo a casa, non abbassiamo la guardia"

Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, rivolge un appello alla cittadinanza sottolineando l'importanza di osservare, soprattutto in questi delicati giorni, le prescrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus.

"Carissimi, eccomi nuovamente qui come ogni domenica, scrive il primo cittadino, ad augurarvi buona giornata e a pregarvi di restare ancora un poco a casa. I picchi dei contagi stanno finalmente scendendo, ma non siamo ancora ai livelli di guardia. So che vorreste uscire per fare anche solo due passi, o a prendere una boccata d'aria, ma se qualcuno incontrasse il virus, magari i loro polmoni poi non sarebbero più in grado di respirare. È un pericolo che non ci possiamo permettere. In questi giorni mi commuove la consapevolezza di quei tanti angeli che stanno riscrivendo la storia, di quei medici, infermieri, forze dell'ordine, volontari, che stanno mettendo a repentaglio le loro vite con abnegazione e coraggio, per poter salvare più persone possibili. Grazie ragazzi con tutto il cuore, a tutti voi va il nostro grazie più sincero.

Dopo questa tremenda disavventura, nessuno di noi sarà più lo stesso, sottolinea il sindaco, perché stiamo tutti insieme riscoprendo la vera solidarietà e il grande cuore di molti, non solo italiani. Infatti, l'Italia chiama e il mondo risponde e in questi giorni nelle zone più colpite sventolano bandiere di molti paesi, quella russa, cinese, albanese, cubana, ceca. L'America ha mandato i suoi aiuti, tutti sono qui per dare una mano all'Italia, per dare una mano al grande cuore degli italiani. Grazie, non lo dimenticheremo mai! Concittadini, lo so, per voi è dura rimanere a casa, noi siamo i figli di Emilio Conte di Ventimiglia, Il Corsaro Nero, abbiamo il cuore indomito, la spada in mano e il vento tra i capelli, ...però quando vi annoiate, pensate a quei camion militari che ogni sera sfilano sullo schermo, in fila indiana e in silenzio con il loro carico di morte, e facciamo un minuto di silenzio, stringendoci a quegli uomini forti e pensando che per forza maggiore noi non possiamo uscire, ma che loro disperatamente anche volendo nelle loro case non potranno tornare mai più. Vi abbraccio. Il vostro sindaco Gaetano Scullino".

Il sindaco quindi, si appella al buon senso della comunità in questo momento di profonda emergenza sanitaria e sociale per l'intero paese. La raccomandazione è una soltanto ed è importantissima: bisogna restare a casa il più possibile. Uscire solo per reali necessità.