Sanremo: scippata della borsa nel centro storico, una lettrice allerta i residenti sul 'modus operandi'

"Buonasera a tutti. Questo mio post per allertare tutte le persone che transitano nella Pigna e precisamente via Morardo, piazza Corridoni. L’altra sera, alle 19 circa, tornando dal lavoro sono stata scippata della borsa con le cose che mi servono per lavorare. Il tipo in questione, sorpassa la persona, poi si siede facendo finta di allacciarsi le scarpe. Come gli siete davanti velocemente vi scippa e scappa. Ringrazio sentitamente l'Arma dei Carabinieri da me interpellati per essere intervenuti rapidamente ed aver ritrovato quanto mi era stato rubato. Grazie di Tutto questo è successo venerdì 3 aprile".