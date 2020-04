Sanremo: per le prossime festività, lettore chiede controlli anche alla stazione dei treni

"Buongiorno, volevo solo chiedere un ulteriore gentilezza al sindaco e alle forze dell'ordine. La prossima settimana prepasquale e quelle del 25 aprile e 1 maggio saranno molto importanti per ulteriori controlli sui vacanzieri che tenteranno di venire in riviera in barba ai divieti.

Sarebbe molto importante, oltre che dai caselli autostradali come già le forze dell'ordine stanno già facendo egregiamente, venisse fatto un filtraggio capillare da mattina a sera alla stazione dei treni che da quanto mi risulta continuano ad arrivare persone indisturbate dal nord Italia. Auspicherei che il suggerimento di piantonare le stazioni dei treni della Riviera fosse esteso a tutti i sindaci delle nostre province in quanto secondo me a parte le strade statali ormai rimane l'unica scappatoia possibile per i turisti delle altre regioni. Se rimane la linea dura potremo uscirne prima possibile da questa epidemia e tornare alla vita di tutti i giorni.



Grazie Luigi, un vostro lettore".