‘Grazie a nome di tutti’, iniziativa della LILT per i medici impegnati in prima fila al San Martino di Genova

In previsione di Pasqua, iniziativa della LILT per i medici impegnati in prima fila al San Martino di Genova, ribattezzata ‘Grazie a nome di tutti’. Attraverso un’offerta su https://www.legatumori.genova.it/news/grazieanomeditutti/ sarà possibile regalare un uovo di LILT ai sanitari del San Martino. Il mittente potrà lasciare un messaggio con una parola o una riga per dire grazie allo staff e ai volontari in prima linea. LILT si occuperà di recapitare il ringraziamento assieme all’uovo di cioccolato direttamente in Ospedale.