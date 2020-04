Coronavirus, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo ha donato una prima fornitura di mascherine ai Carabinieri e militari dell'Esercito

L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo ha donato una prima fornitura di mascherine ai Carabinieri e militari dell'Esercito che operano nella nostra Provincia. I soci, attraverso le loro donazioni, si stanno operando per effettuare una seconda fornitura, in modo da sostenere concretamente il lavoro dei colleghi militari in servizio. Chi volesse partecipare alla donazione potrà farlo utilizzando l'IBAN IT38T0306949109100000165598