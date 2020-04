Coronavirus e crisi economica: il consiglio comunale 'da casa' sulle misure adottate ed i provvedimenti per l'immediato futuro

Il Coronavirus, la crisi sanitaria, economica e sociale entrano di prepotenza nel consiglio comunale di Taggia, dove oggi si è discusso per la prima volta in videoconferenza. I provvedimenti adottati dall’inizio della crisi e le future azioni dell’amministrazione per fronteggiare questo momento sono stati al centro dell’assise che ha visto maggioranza ed opposizione unite per il bene dei cittadini tabiesi.



Il sindaco Mario Conio ha illustrato le misure già prese, in aggiunta e di pari passo con i provvedimenti adottati sia a livello nazionale dal premier Giuseppe Conte che a livello regionale dal presidente Giovanni Toti. "Tutto ci fa pensare che il mese di aprile sarà di intensi sacrifici per tutti noi. - ha detto il primo cittadino - Da parte nostra era pronta la bozza del bilancio preventivo 2020, già consegnata al revisore dei conti, per poi portarla nelle commissioni e quindi al vaglio del consiglio comunale. L'abbiamo ritirata. Gli ultimi 20 giorni ci hanno messo di fronte ad uno scenario inaspettato che ha cambiato le priorità dell’amministrazione. Abbiamo deciso di preparare una nuova bozza che andrà ad asciugare tutte le voci non strettamente necessarie per andare a dare maggiore forza sull'aspetto sociale e per il sostegno a cittadini ed attività. Quindi sposteremo risorse da funzioni non strategiche a funzioni oggi diventate necessarie”.



Il Comune di Taggia si trova a combattere su più fronti. Quello principale rimane la crisi economica. In questi giorni, dopo la conferma dei 97mila euro arrivati dal Governo, sono state presentate 300 richieste per accedere ai buoni alimentari. Domande che sono al vaglio dei servizi sociali. “Da lunedì contiamo di iniziare la distribuzione porta a porta con la protezione civile ma ci tengo a sottolineare come queste 300 richieste arrivino da persone che si trovano per la prima volta a vivere un disagio economico. - sottolinea il sindaco - Infatti, il pacchetto di cittadini già in carico ai servizi sociali li abbiamo già iniziati a gestire dall'inizio della crisi”.



L'altro fronte riguarda, i controlli sul territorio per chi viola le misure restrittive per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus, lasciando la propria abitazione senza un motivo valido. “La nostra comunità ha dimostrato senso civico facendo il proprio dovere per contribuire ad evitare il diffondersi dell'epidemia, rimanendo in casa. Ognuno deve fare il suo compito. Questa è una guerra. - ha affermato Conio - Dobbiamo togliere forza a virus rimanendo nei domicili. La settimana prossima sarà estremamente critica. Se oggi c’è un impegno generale buono la risposta di questi ultimi giorni dimostra che qualcuno erroneamente abbia percepito male la situazione generale uscendo dalla propria abitazione. Per questo daremo un forte giro di vita con i controlli. Ho prorogato fino al 13 aprile il divieto di frequentare alcune zone comunali, già previste nella precedente ordinanza di alcuni giorni fa. Ho chiesto aiuto ai carabinieri ed effettueremo posti di blocco al casello autostradale per verificare la provenienza delle macchine che arrivano sul territorio. Sperando che non ci sia qualsiasi scellerato e vi assicuro che nel caso, verrà punito in modo esemplare ed andrà incontro alle sue responsabilità”.



Le prossime misure per affrontare l'attuale situazione emergenziale saranno di natura economica. Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva già annunciato la sospensione di tutti i tributi di competenza comunale. A questo si aggiungeranno anche la proroga a tempo indeterminato della gratuità sui parcheggi a pagamento (strisce blu), l'esenzione dal pagamento degli asili nido e la ricalendarizzazione del pagamento della Tari, al momento slittata su settembre e novembre 2020 e gennaio 2021. Discorso analogo anche per la sospensione del pagamento del suolo pubblico, per le attività così come per i cantieri oggi fermi.



Una serie di misure accolte e condivise da tutte le forze del consiglio comunale. Anche dalla lista 'Il Passo Giusto', i consiglieri Roberto Orengo, Mario Manni, Luca Napoli e Barbara Brugnolo, hanno speso parole di vicinanza nei confronti del sindaco, della comunità e di elogio per le tante persone che oggi svolgono un ruolo di aiuto in prima linea sul fronte della lotta al Coronavirus. Inoltre non sono mancati anche due consigli: valutare un ulteriore slittamento sulla Tari a fronte della situazione economica, così come di provvedere a trovare mascherine da consegnare a tutta la cittadinanza per quando finirà il periodo di contenimento tra le mura domestiche. Suggestioni accolte dal sindaco che ha confermato l'intenzione di valutarle ed eventualmente realizzarle, non appena si concretizzerà questa seconda fase futura.

Oltre a questo il primo cittadino ha condiviso pubblicamente i ringraziamenti a polizia locale e carabinieri, a tutto il personale del Comune, ai sanitari, alla protezione civile, ai dipendenti e volontari della Croce Verde e Croce Rossa (che agiscono sul territorio tabiese ndr), alla docks lanterna. Ringraziamenti estesi alla comunità che in questo momento di difficoltà personale non ha mancato di far mancare la propria vicinanza al sindaco. Un sentimento sottolineato anche dall'opposizione. “Grazie a tutti voi. - ha chiosato Mario Conio - Sono stato colpito personalmente e non mi è mai mancato sostegno dalla maggioranza e dall'opposizione, tutti mi hanno dimostrato affetto e vicinanza così come i cittadini. Ne sono grato. Questa stima mi ha invogliato ancora di più ad impegnarmi al massimo”.



La seduta si è chiusa con il messaggio della presidente del consiglio comunale, Laura Cane che ha rimarcato: “Saranno giorni duri e dobbiamo rimanere tutti in casa”.