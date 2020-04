Donazione del Lions Club Riva S.Stefano Golfo delle Torri a delegazione Croce Rossa Italiana di Santo Stefano al mare

I soci del Lions Club Riva S.Stefano Golfo delle Torri hanno voluto dare il loro aiuto alla delegazione della Croce Rossa Italiana di Santo Stefano al mare.

“Abbiamo pensato al grande lavoro di assistenza dei volontari della CRI della sede di Santo Stefano al mare nei confronti di tutti gli abitanti del nostro piccolo comprensorio, che comprende anche la consegna di generi alimentari e di medicinali alle persone anziane - dice Giovanni Conio, presidente del Lions Club -. Conosciamo le difficoltà in cui i volontari operano e il pericolo che affrontano nell’emergenza in cui viviamo e, piuttosto che acquistare presidi sanitari, che a volte non sono adeguati, abbiamo ritenuto più opportuno fare una donazione con la quale i volontari possono acquistare i presidi a loro necessari, per salvaguardare la loro salute, ma anche quella degli assistiti”.



Questo intervento si associa a quelli messi in atto dai Club Lions del Distretto 108Ia3 (Riviera ligure di Ponente e Basso Piemonte) che hanno permesso di raccogliere fondi e materiali già distribuiti ai vari ospedali del distretto, per un totale di 261.881 e allo stanziamento della Fondazione che ha messo a disposizione del Multidistretto Italia la somma di 350.000 dollari, destinati all’acquisto di ventilatori polmonari per gli ospedali italiani.