''Ci sono Mascherine per te', conclusa con successo l'operazione del Lions Club Sanremo Host

Il Presidente con tutto il Consiglio direttivo hanno deliberato di dotare tutti i soci del Lions Club Sanremo Host di Mascherine Chirurgiche. Ieri e oggi si sono svolte le consegne ai soci.

"Operazione 'Ci sono Mascherine per te' si è conclusa con successo - spiega il Presidente Lions Roberto Pecchinino -. Si ringraziano ufficialmente i Rangers d'Italia, con i suoi Volontari, orgoglio del nostro Club perché sono anche nostri soci Lions: Emanuele Frattarola, Milena Balestra e il nostro terzo vicepresidente Domenico Frattarola. Desidero ringraziare il Cap. Mario Boccucci e il Comandante di Stazione Lgt. Paolo Farchetti della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo, per avermi concesso l'autorizzazione alla consegna del materiale sanitario. Da tutti i volontari che vi hanno portato le mascherine, ringraziamo tutti i soci, per averci accolto (rispettando distanze, guanti e mascherine) con affetto e tanta amicizia Lionistica. per noi è stata una esperienza indimenticabile. Un abbraccio Simbolico a tutti i soci e ai loro familiari".