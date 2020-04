Sanremo: vacanzieri in arrivo per la 'Domenica delle Palme'? maxi servizio di controllo dei Carabinieri (Foto e Video)

Posto di controllo dei Carabinieri, dalle 12 di oggi all’uscita dell’autostrada di Sanremo, per verificare eventuali arrivi di vacanzieri nella città dei fiori e ad Ospedaletti.

Nelle ultime ore, infatti, sono stati segnalati alcuni arrivi, soprattutto notturni e, quindi, anche rispondendo alle disposizioni del Questore emanate ieri, i militari stanno eseguendo una serie di controlli in diverse zone delle città costiere ed alle uscite autostradali.

Controlli mirati che, almeno per ora, non hanno portato a persone o famiglie che, dal Nord Italia, siano intenzionate ad arrivare in provincia. I controlli, comunque, proseguiranno anche nei prossimi giorni, in previsione della Pasqua.